Путин освободил Якушева с поста полпреда на Урале
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Российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО). Соответствующий документ опубликован на портале официальной и правовой информации.
«Освободить В. В. Якушева от должности полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе», — говорится в указе главы государства.
Как сообщают СМИ, Якушева могут назначить сенатором от Тюменской области. Окончательное решение будет принято до 1 октября.
В 2020 году Путин своим указом назначил Якушева полпредом президента в УрФО. До этого тот занимал посты губернатора Тюменской области и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
С 15 июня текущего года Якушев занимает должность врио секретаря генсовета партии «Единая Россия».
Ранее российский лидер назначил участника спецоперации Артура Орлова председателем правления «Движения Первых». Указ вступил в силу с момента его подписания.