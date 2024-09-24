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Путин освободил Якушева с поста полпреда на Урале

Российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО). Соответствующий документ опубликован на портале официальной и правовой информации.

«Освободить В. В. Якушева от должности полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе», — говорится в указе главы государства.

Как сообщают СМИ, Якушева могут назначить сенатором от Тюменской области. Окончательное решение будет принято до 1 октября.

В 2020 году Путин своим указом назначил Якушева полпредом президента в УрФО. До этого тот занимал посты губернатора Тюменской области и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

С 15 июня текущего года Якушев занимает должность врио секретаря генсовета партии «Единая Россия».

Ранее российский лидер назначил участника спецоперации Артура Орлова председателем правления «Движения Первых». Указ вступил в силу с момента его подписания.