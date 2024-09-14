Путин назначил участника СВО Орлова председателем правления «Движения Первых»

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Президент России Владимир Путин назначил участника спецоперации Артура Орлова председателем правления «Движения Первых», полный текст указа есть на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ вступил в силу с момента его подписания.

Артуру Орлову 35 лет, он родился в поселке Кизнер Удмуртской Республики.

Орлов участвовал в боевых действиях в Сирии в 2016 году. Кроме того, он принимал участике в специальной военной операции, за что его удостоили звания Героя Российской Федерации.