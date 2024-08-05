«Держать руку на пульсе»: Путин высказался о работе депутатов и сенаторов

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское руководство в целом достойной решает задачи страны. Подробнее об этом глава государства рассказал на встрече со спикерами Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, сообщает Life.ru .

Путин отметил, что и верхняя, и нижняя палаты парламента «немало» сделали за весеннюю сессию. Однако, по словам президента, властям следует «постоянно держать руку на пульсе».

«Жизнь постоянно ставит перед нами новые задачи, в целом мы решаем их достойно», — добавил Путин.

Президент добавил, что российским властям нельзя расслабляться и нужно готовиться к напряженной работе.