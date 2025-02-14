Вице-президент США Вэнс может объявить о выводе американских войск из Европы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской конференции по безопасности может объявить о массовом выводе американских войск из Европы. Об этом заявил глава конференции Кристоф Хойзген, сообщает издание «Bild на русском» *.

По словам Хойзгена, Вашингтон ждет от Европы большего вклада в обороноспособность. Также «жесткое заявление» от Вэнса анонсировал кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц. По его словам, оно будет направлено в адрес европейских стран и Германии.

«Эта конференция запомнится надолго», — заявил он журналистам.

Вэнс подтвердил, что во время конференции затронет тему переговоров между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что в НАТО должны быть готовы ко всем будущим вызовам.

Перед мероприятием вице-президент США провел встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Бербок заявила, что конференция «важна как никогда». Она уверена, что Европа стоит перед выбором перед началом российско-украинских переговоров.

Ранее Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией по завершении сделки по Украине. Ссылаясь на президента Дональда Трампа, Вэнс отметил, что он говорил Владимиру Путину, что тот может добиться большего за столом переговоров, чем на поле боя.

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