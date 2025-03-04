Вице-президент США: никто больше не может продолжать украинский конфликт

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни Украина не могут больше продолжать конфликт с РФ. Он призвал стороны сесть за стол переговоров, сообщает ТАСС .

Вэнс заявил, что конфликт находится в той точке, когда никто не может продолжать его бесконечно. Он отметил важность мирного урегулирования кризиса на Украине.

Вэнс напомнил, что президент США Дональд Трамп «подал четкий сигнал» украинцам, чтобы те сели за стол переговоров, а также продолжили обсуждать сделку по полезным ископаемым.

Ранее Вэнс заявил о разработке мирного договора по украинскому конфликту. По его словам, в этих целях Вашингтон взаимодействует с Москвой.

Между тем Верховная рада поддержала мирные инициативы президента США Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Там уверены, что республиканец сыграет в этом важную роль.