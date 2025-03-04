Верховная рада поддерживала мирные инициативы Трампа

Верховная рада одобрила мирные инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на скандальную встречу республиканца с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС .

На сайте Рады появилось соответствующее заявление. В нем говорится, что позиция Трампа и его «миротворческие усилия» могут сыграть ключевую роль в том, чтобы украинский кризис был решен как можно скорее.

Рада поприветствовала мирные инициативы президента США после его встречи с Зеленским, которая прошла 28 февраля. При этом диалог оказался скандальным: президент Украины заявил о нежелании прекращать огонь в конфликте, а Трамп настаивал на скорейшем урегулировании конфликта.

Несмотря на это, Рада заявила о необходимости дальнейшего развития партнерства с США. Особенно это касается соглашения о полезных ископаемых, которое так и не было подписано.

Ранее стало известно, что Вашингтон остановил военную помощь Украине 4 марта в 4:30 по московскому времени. Такое решение принял Трамп.