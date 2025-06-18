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Верховный лидер Ирана готовит обращение к народу на фоне конфликта с Израилем

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ближайшее время выступит с обращением к народу республики. Выступление аятоллы будут транслировать по телевидению, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хаменеи.

Верховный лидер выйдет в эфир «через несколько минут», добавили в пресс-службе.

В последние дни отношения Ирана и Израиля сильно обострились. Страны вступили в военное противостояние и устраивают взаимные ракетные обстрелы.

Иранская армия также била ракетами по Тель-Авиву. Удары «парализовали» израильский город, вызвав перебои с электричеством и трудности с поставкой топлива, сообщало Fars.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации нового главы Генштаба Ирана Али Шадмани. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, иранский командир пробыл на этой должности всего несколько дней — он получил должность после убийства его предшественника Голям-Али Рашида.