сегодня в 18:58

Вэнс утверждает, что РФ не соглашается на встречи по украинскому урегулированию

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в последние недели Москва не соглашается на контакты с киевским режимом по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы по-прежнему привержены мирному урегулированию. Но танго танцуют вдвоем: мы заметили, что в последнюю пару недель российская сторона отказывалась от двусторонних или трехсторонних встреч», — сказал Ди Вэнс.

Вице-президент США добавил, что «в данном случае российской стороне нужно осознать реалии».

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности рассмотреть возможность снятия ограничений на использование американского дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.