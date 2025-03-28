Вэнс: у США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что у США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, сообщает РИА Новости .

«Но есть общие цели… вложения в дополнительные военные (объекты) — это ледоколы, военные корабли, которые будут иметь большее присутствие в Гренландии», — отметил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал позицию о необходимости включения острова в состав США еще до своего официального вступления в должность американского президента. По его мнению, Гренландия имеет ключевое стратегическое значение для обеспечения безопасности страны и противостояния влиянию таких держав, как Россия и Китай, защищая тем самым «свободный мир».

США имеют серьезные планы по присоединению Гренландии, заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Мурманскую область.