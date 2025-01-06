Вэнс предложил «расслабиться» после вопроса о созвоне Трампа и Путина

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Вице-президент США ушел от вопроса о созвоне Трампа и Путина

Избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс ушел от вопроса ТАСС о возможной телефонной беседе избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

«Расслабьтесь, ребята», — ответил политик на вопрос представителя российского агентства после совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса США. Больше комментариев не последовало.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о готовности начать консультации с администрацией Трампа по урегулированию украинского кризиса.

Уходящий с должности канцлер Германии Олаф Шольц также неоднократно заявлял о намерении совершить телефонный звонок Путину.