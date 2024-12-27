Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным

Шольц дал интервью новостному порталу t-online. Канцлера ФРГ спросили, хочет ли он поговорить российским лидером по телефону еще раз.

Шольц отметил, что у него есть такое желание. Однако он сказал, что «нельзя быть наивными или питать иллюзии».

Канцлер Германии добавил, что разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом по телефону уже дважды. По его словам, они пришли к выводу, что Соединенные Штаты и Европа «должны тесно координировать свои действия друг с другом».

Также Шольц в интервью затронул тему конфликта на Украине. Он утверждает, что немецкие военнослужащие не будут принимать в нем участие. Политик отметил, что в будущем будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, а ФРГ сыграет в этом ключевую роль.

Ранее Шольц заявил о важности состоявшегося разговора с Путиным. Он отметил, что во время разговора понял, что позиция президента РФ по украинскому вопросу не изменилась.