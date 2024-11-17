Шольц заявил о важности состоявшегося разговора с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время разговора с российским президентом России Владимиром Путиным дал понять, что Украина продолжит получать военную помощь от западных стран, несмотря на состоявшийся звонок, пишет ТАСС .

Шольц также отметил, что во время разговора понял, что позиция Путина по украинскому вопросу не изменилась. Перед вылетом в Бразилию на саммит G20 он подчеркнул, что телефонное общение с российским лидером было важным.

«Разговор был подробным, но привнес понимание того, что во взглядах российского президента <…> мало что изменилось. Это не является хорошей новостью», — пояснил Шольц.

При этом он отметил, что и новость о том, что могут состояться переговоры Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, для него не была бы хорошей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с Шольцем Путин вел на русском языке. В диалоге лидеров двух стран участвовал переводчик.