Шольц заявил о важности состоявшегося разговора с Путиным
Фото - © Fotografía oficial de la Presidencia de Colombia./Flickr.com
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время разговора с российским президентом России Владимиром Путиным дал понять, что Украина продолжит получать военную помощь от западных стран, несмотря на состоявшийся звонок, пишет ТАСС.
Шольц также отметил, что во время разговора понял, что позиция Путина по украинскому вопросу не изменилась. Перед вылетом в Бразилию на саммит G20 он подчеркнул, что телефонное общение с российским лидером было важным.
«Разговор был подробным, но привнес понимание того, что во взглядах российского президента <…> мало что изменилось. Это не является хорошей новостью», — пояснил Шольц.
При этом он отметил, что и новость о том, что могут состояться переговоры Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, для него не была бы хорошей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с Шольцем Путин вел на русском языке. В диалоге лидеров двух стран участвовал переводчик.