Песков: Путин говорил с Шольцем на русском языке

Песков заявил, что Путин говорил с Шольцем по-русски в деловой тональности

Президент России Владимир Путин общался в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем на русском языке через переводчика и с деловой тональностью, об этом журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что даже при идеальном знании немецкого языка такой разговор, как был у Путина и Шольца, все равно велся бы на родном языке российского президента с участием профессионального переводчика. На вопрос Зарубина о тональности разговора Песков ответил, что это был деловой стиль.

«Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор. Детальный и весьма откровенный по тому, как излагалась позиция сторон взаимно», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента России допустил, что Шольц позвонил именно сейчас Путину в том числе из-за внутренней политической обстановки в Германии. Он также подчеркнул, что российский лидер подобную инициативу мог только приветствовать, так как неоднократно заявлял о готовности к любому открытому диалогу.

Ранее сообщалось, что Шольц мог позвонить Путину из-за того, что боится реализации мирного плана по Украине избранного президента США Дональда Трампа.