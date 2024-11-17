Депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину из-за страха перед мирным планом по Украине победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, пишет РИА Новости .

«Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины», — написал Гизи в соцсети X.

По словам политика, Шольцу нужно было намного раньше обратиться к России с мирными предложениями, чтобы предотвратить неприятные последствия для киевского режима.

Шольц и Путин созвонились 15 ноября 2024 года. Лидеры двух стран общались около часа. Предметом разговора стали российского-украинский конфликт, а также ситуация на Ближнем Востоке.

О том, что канцлер Германии Олаф Шольц будет звонить президенту России Владимиру Путину, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер знали еще в октябре 2024 года.