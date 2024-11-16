Шольц за месяц предупредил Байдена и Макрона, что будет звонить Путину

Шольц еще в октябре предупредил США о желании позвонить Путину по вопросу Киева

О том, что канцлер Германии Олаф Шольц будет звонить президенту России Владимиру Путину, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер знали еще в октябре 2024 года, сообщает РИА Новости .

Шольц также проинформировал президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского о том, что собирается поговорить с Путиным. Свое намерение канцлер Германии озвучил на встрече в Берлине, которая состоялась месяц назад.

Шольц и Путин созвонились 15 ноября 2024 года. Лидеры двух стран общались около часа. Предметом разговора стали российского-украинский конфликт, а также ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее эксперт по России Штефан Майстер сообщил, что звонок Шольца Путину может иметь внутриполитические причины для Германии.