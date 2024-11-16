В Германии увидели сигнал Украине в переговорах Шольца и Путина

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Tagesspiegel: все больше западных лидеров должны вести диалог с Путиным

Прошедший телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца дает сигнал Киеву и другим странам для начала диалога, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Tagesspiegel.

«Совершенно очевидно, что всё больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным», — цитирует издание эксперта по России Штефана Майстера.

Политолог добавил, что разговор окажет давление на Киев для подготовки переговоров по окончанию украинского конфликта.

Майстер подчеркнул, что переговоры с Путиным могут иметь внутриполитические причины для Берлина на фоне распада правящей коалиции в правительстве.

Шольц и Путин в телефонном разговоре в пятницу обсудили ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, двухсторонние отношения Германии и России.