Вэнс назвал дату завершения украинского конфликта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, к сожалению, в одночасье завершить украинский кризис не получится, но он надеется, что боевые действия завершатся не позднее чем через полгода. Об этом он заявил в новом интервью для NBC News, пишет РБК .

Вэнс отметил, что со своей стороны Вашингтон отметил, что Россия впервые за более чем три года пошла на значительные уступки. Он надеется, что конфликт удастся урегулировать в ближайшие полгода.

«Каков бы ни был исход — закончится ли эта война через три месяца или через шесть, надеюсь, не позднее, — мы должны гордиться тем, что у нас есть президент (США Дональд Трамп — ред.), который пытается остановить убийства», — считает Вэнс.

Вэнс отметил, что у США все еще сохраняются определенные рычаги давления, которые Вашингтон будет готов использовать, если возобновившиеся между Россией и Украиной мирные переговоры зайдут в тупик.

Ранее Вэнс назвал, что может стать ключом к завершению украинского кризиса, а также заявил, что США будут добиваться мира между странами дипломатическим путем.