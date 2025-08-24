Вэнс назвал дату завершения украинского конфликта
Фото - © Фотобанк Лори
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, к сожалению, в одночасье завершить украинский кризис не получится, но он надеется, что боевые действия завершатся не позднее чем через полгода. Об этом он заявил в новом интервью для NBC News, пишет РБК.
Вэнс отметил, что со своей стороны Вашингтон отметил, что Россия впервые за более чем три года пошла на значительные уступки. Он надеется, что конфликт удастся урегулировать в ближайшие полгода.
«Каков бы ни был исход — закончится ли эта война через три месяца или через шесть, надеюсь, не позднее, — мы должны гордиться тем, что у нас есть президент (США Дональд Трамп — ред.), который пытается остановить убийства», — считает Вэнс.
Вэнс отметил, что у США все еще сохраняются определенные рычаги давления, которые Вашингтон будет готов использовать, если возобновившиеся между Россией и Украиной мирные переговоры зайдут в тупик.
Ранее Вэнс назвал, что может стать ключом к завершению украинского кризиса, а также заявил, что США будут добиваться мира между странами дипломатическим путем.