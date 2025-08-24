сегодня в 18:02

Вэнс: США будут добиваться мира на Украине дипломатическим путем

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC рассказал, что США намерены продолжать усилия по дипломатическому разрешению ситуации на Украине. По словам Вэнса, администрация США считает, что затягивание конфликта невыгодно ни России, ни Украине, поэтому Вашингтон будет настаивать на поиске мирного решения, пишет РИА Новости .

Вэнс отметил, что уверен в искренности намерений России по урегулированию конфликта и что Москва не обманывает президента США Дональда Трампа в этом вопросе.

«Мы не считаем, что продолжение (конфликта — ред.) отвечает интересам России и Украины, поэтому мы продолжим продвигать дипломатическое решение», — сообщил Вэнс.

Ранее сообщалось, что на российско-американском саммите, который состоялся 15 августа на Аляске, лидеры РФ и США обсуждали возможные решения украинского кризиса. Оба президента положительно оценили состоявшиеся переговоры.

После саммита российский президент Владимир Путин выразил надежду на окончание конфликта на Украине, отметив заинтересованность России в достижении устойчивого и долговременного мирного решения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин в телефонном разговоре с Трампом заявил о намерении продолжать мирные переговоры с Украиной.