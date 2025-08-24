Лавров: Путин заявил Трампу, что Москва готова продолжать переговоры с Киевом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в телефонном разговоре российский президент Владимир Путин с американским лидером Дональдом Трампом четко обозначил позицию Москвы, которая готова продолжать мирные переговоры с Киевом, возобновившиеся весной 2025 года в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на NBC News.

По словам Лаврова, возобновившиеся переговоры в формате трех раундов состоялись в Стамбуле, поэтому четвертая встреча российской и украинской делегаций произойдет также на территории Турции.

Глава российского МИД также прокомментировал слухи о том, что якобы на российско-американском саммите на Аляске Трамп и Путин обсуждали вопрос, когда президент РФ лично встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. На самом деле, по словам Лаврова, эта тема поднялась «можно сказать экспромтом».

«Эти слухи муссируются в первую очередь самим Владимиром Зеленским и его европейскими спонсорами. В Анкоридже это не обсуждалось. Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями», — сказал Лавров.

Лавров отметил, что Путин не против встретиться с Зеленским, но встреча такого формата должна быть хорошо проработана.