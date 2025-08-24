Вэнс указал на ключ к сделке по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил главные составляющие возможного мирного соглашения по Украине. По мнению американской администрации, ключевыми элементами для достижения договоренностей являются решение территориальных вопросов и обеспечение гарантий безопасности, пишет ТАСС .

Вэнс отметил, что основные разногласия между сторонами конфликта сосредоточены вокруг определения линии фронта на украинской территории и механизмов обеспечения безопасности. Вашингтон рассматривает урегулирование именно этих вопросов как необходимое условие для продвижения к мирному соглашению.

Вице-президент США отметил, что для достижения соглашения необходимо решить две ключевые проблемы, касающиеся интересов украинской и российской сторон. После встречи украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа европейские политики вновь начали активно обсуждать возможность размещения западных военных на территории Украины в качестве гарантов безопасности при урегулировании конфликта.

Ранее Вэнс заявил, что США и дальше намерены добиваться разрешения украинского кризиса только мирным, дипломатическим способом.