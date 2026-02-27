Венгрия одобрила членство Сербии в ЕС и выступила против приема Украины

Будапешт поддерживает Белград в его стремлении стать членом Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС .

По его словам, Венгрия и Сербия заключили соответствующее соглашение о поддержке. Сийярто отметил, что, по его мнению, Белград куда больше достоин вступить в ЕС, чем «ведущая войну» Украина.

Также он назвал Украину «самой коррумпированной страной в Европе». Но при этом она почему-то все равно пользуется покровительством лидеров ЕС.

По мнению Сийярто, Сербия могла бы Укрепить Евросоюз, помогла бы Европе развиваться. Поэтому Венгрия считает «просто насмешкой тот факт, что Брюссель хочет принять Украину в Европейский союз раньше, чем Сербию».

Ранее Венгрия опять помешала Евросоюзу ввести санкции против России. Это было сделано из-за блокирования Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

