Венгрия наложит вето в случае введения ЕС санкций против главы МВД Грузии

Венгрия наложит вето, если ЕС захочет ввести санкции против главы МВД и других должностных лиц Грузии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает РИА Новости .

По его данным, из Брюсселя поступают предложения ввести санкции против министра внутренних дел Грузии и двух начальников полиции. Сийярто назвал это «возмутительным нонсенсом».

Венгерский политик отметил, что для введения санкций против этих лиц нет никаких оснований. По его словам, Будапешт выступает против всяческих ограничений.

Сийярто добавил, что если в ЕС все же решат ввести санкции против главы МВД и других должностных лиц, то Венгрия воспользуется правом вето.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригрозил Евросоюзу правом вето, если Венгрия не получит выделенные ей деньги. Средства были заморожены за «нарушения верховенства закона» в стране.