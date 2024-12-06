Bloomberg: Орбан пригрозил Евросоюзу правом вето, если Венгрия не получит деньги

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт воспользуется правом вето, чтобы заблокировать проект долгосрочного бюджета ЕС, если Венгрии не вернут выделенные ей деньги, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

В 2022 году Евросоюз заморозил выделенные Венгрии средства. Объединение обосновало это нарушениями верховенства закона в стране. Сумма, которая была заморожена, оценивается примерно в 20 млрд евро.

Орбан потребовал восстановить доступ к этим деньгам. Он заявил, что средства, которые Венгрия не получит в 2025 и 2026 годах, ей «придется получить в 2027 и 2028 годах».

Политик отметил, что если этого не произойдет, то Будапешт воспользуется правом вето. В результате у ЕС «не будет бюджета».

Ранее Орбан назвал ответственных за конфликт на Украине. По его словам, главную роль здесь играет Вашингтон.