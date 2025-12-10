сегодня в 23:04

Великобритания признала, что тайно отправляла десантников на Украину

Великобритания признала, что тайно отправляла десантников на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Press Association.

Поводом для публичной огласки стала смерть британского военного в результате несчастного случая на украинском полигоне.

Как пишет The Guardian, всего на Украине находятся свыше 100 военных из Великобритании.

Ранее российские войска уничтожили около 30 бойцов элитного британского взвода ВСУ в Сумской области Украины. Солдаты ВС РФ проводят зачистку населенного пункта Юнаковка.

