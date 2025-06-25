сегодня в 14:22

До 30 солдат элитного британского взвода ВСУ ликвидированы в Сумской области

Российские войска уничтожили около 30 бойцов элитного британского взвода ВСУ в Сумской области Украины. Солдаты ВС РФ проводят зачистку населенного пункта Юнаковка, сообщает SHOT .

За сутки украинские боевики попытались провести две контратаки по направлению к селу Локня, задействовав полсотни человек из элитной 156-й «британской» ОМБр ВСУ, а также до 4 единиц техники. Противника ликвидировали российские десантники.

Солдатам ВС РФ удалось окружить боевиков. Затем координаты солдат ВСУ передали операторам БПЛА, которые уничтожили их в местах скопления.

Украинские силы в результате потеряли около 30 человек. Среди погибших оказались и наемники из Великобритании.

Также солдаты ВС РФ поразили пункты связи ВСУ, которые скрыты в лесополосах. Коммуникация у ряда подразделений противника была нарушена.