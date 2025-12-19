Великобритания отказалась от планов конфискации российских активов

Правительство Великобритании приняло решение не проводить в одностороннем порядке экспроприацию замороженных российских суверенных активов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя кабинета министров.

Этот шаг последовал за провалом саммита Евросоюза, где лидерам не удалось преодолеть сопротивление Бельгии и достичь соглашения по использованию российских средств для помощи Украине.

«Мы не будем действовать без международных партнеров», — заявил представитель правительства, добавив, что Лондон продолжит тесно работать с «Группой семи» и ЕС по вопросу финансирования Киева.

Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривала возможность выделения до 10,6 миллиарда долларов для Украины за счет российских активов. Вместо этого, как передает FT, правительство решило ускорить предоставление кредитных гарантий на 2 миллиарда долларов через Всемирный банк, чтобы удовлетворить «экстренные финансовые потребности» Киева уже в 2026 году. При этом обязательство ежегодно выделять около 4 миллиардов долларов на военную помощь Украине до 2030 года остается в силе.

Саммит ЕС, завершившийся после 17 часов переговоров, не смог утвердить план использования замороженных средств России. Вместо этого лидеры договорились о выделении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы за счет займа, который возьмет на себя ЕС. Кредит предоставлен под ноль процентов, и предполагается, что Украина погасит его только в случае получения «полных репараций» от России, которые, по оценкам Брюсселя, превышают полтриллиона евро. Страны ЕС также подтвердили бессрочную заморозку российских активов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.