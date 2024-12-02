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Ведущая Панченко сравнила Зурабишвили с Зеленским из-за отказа от отставки

Украинская телеведущая Диана Панченко сравнила грузинского президента Саломе Зурабишвили с главой своей страны Владимиром Зеленским из-за отказа от отставки. Она обратилась к политику в социальной сети Х и спросила, делается ли это ради «защиты демократии», сообщает Lenta .

«И теперь, как (Владимир - ред.) Зеленский, вы продлите полномочия президента?» — спросила журналистка.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 30 ноября заявила, что отказывается уходить с поста, хоть ее полномочия и закончатся. Она считает избранный парламент нелегитимным.

Прокуратура Грузии вызывала 31 октября Зурабишвили на дорос. Ее хотели расспросить из-за заявлений о том, что прошедшие 26 октября выборы в стране «были сфальсифицированы».

16 ноября в Центризбиркоме Грузии заявили, что выборы в парламент успешно состоялись. Правящая партия набрала 53,93% голосов и получила 89 мандатов из 150 существующих.

Также в грузинский парламент прошли четыре оппозиционные партии. Они получили 19, 16, 14 и 12 мандатов.