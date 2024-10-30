Прокуратура Грузии вызвала президента страны Зурабишвили на допрос

Грузинская прокуратура вызвала 31 октября на допрос главу государства Саломе Зурабишвили из-за ее слов о якобы фальсификации на парламентских выборах 26 октября, сообщает РИА Новости .

Как отметили в ведомстве, президент должна обладать доказательствами возможной фальсификации, которая могла быть при голосовании, поэтому ее вызвали на допрос.

Выборы в грузинский парламент состоялись 26 октября. По информации ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, в итоге набрала 53,93% голосов. В парламент прошли еще четыре оппозиционные партии, у которых в сумме набралось 37,78%. Оппозиция заявила, что не признает итоги голосования.

Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар подчеркнул, что в стране были хорошо организованы выборы. Также он рассказал, что наблюдатели зафиксировали несколько нарушений. Зурабишвили, помогающая проевропейской оппозиции в Грузии, несмотря на то, что по конституции глава государства должен быть беспартийным, призвала к протестам в стране.