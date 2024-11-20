Ведущая G20 в Бразилии назвала Джо Байдена бен Ладеном

сегодня в 02:23

Президента США Джо Байдена на трансляции торжественного открытия саммита G20 в Бразилии назвали бен Ладеном, сообщает газета «Известия».

«Президент Лула и первая леди Джанья приветствовали глав государств и провели… ласковое рукопожатие с бен Ладеном из США», — сказала телеведущая бразильского телеканала.

Ей пришлось быстро исправиться и сослаться на плохое самочувствие ранним утром.

Саммит стран G20 прошел в бразильском Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Российскую делегацию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Байден избежал процедуру протокольного фотографирования всех представителей делегаций, чтобы якобы не встречаться с российским главой внешнеполитического ведомства. В американской администрации отвергли такую трактовку инцидента, объяснив пропуск церемонии «логистическими проблемами».

«Лавров умеет навести шороху», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.