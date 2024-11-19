Лавров не виноват: в Белом доме объяснили отсутствие Байдена на фото

Сразу три западных лидера пропустили фотографирование на G20

В Белом доме объяснили отсутствие президента США Джо Байдена на фотографировании — это не боязнь встречи с министром иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости.

«Из-за логистических проблем они (организаторы G20 — ред) сделали фотографию раньше, чем прибыли все лидеры», — заявил журналистам чиновник американской администрации.

Он отметил, что информация о нежелании Байдена оказаться на одной фотографии с Лавровым — это домыслы.

На обязательной по протоколу церемонии фотографирования также не было канадского премьера Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Саммит G20 проходит в Бразилии с 18 по 19 ноября. Россию в Рио-де-Жанейро представляет глава МИД Сергей Лавров.