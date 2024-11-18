Глава МИД РФ прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите «группы двадцати», сообщается в Telegram-канале ведомства.

МИД РФ опубликовало фото, как Лавров после приземления самолет идет по красной дорожке.

Саммит G20 пройдет в Бразилии с 18 по 19 ноября. Российскую делегацию в Рио-де-Жанейро возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что Буэнос-Айрес возмущен вопросами «налогообложения наиболее состоятельных граждан и гендерного равенства» в итоговом коммюнике саммита G20 и грозит заблокировать его по этой причине.