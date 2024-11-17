Аргентина недовольна итоговым коммюнике саммита G20 и грозит его заблокировать

Буэнос-Айрес возмущен вопросами «налогообложения наиболее состоятельных граждан и гендерного равенства» в итоговом коммюнике саммита G20 и грозит заблокировать его по этой причине, пишет ТАСС со ссылкой на британское издание Financial Times (FT).

«(Аргентинское правительство — ред.) хочет превратить (саммит — ред.) G20 в Бразилии в борьбу между старыми и новыми силами. После года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса они создают проблемы там, где ранее соглашались», — заявил один из бразильских чиновников, комментируя сложившуюся ситуацию.

В настоящее время дипломаты пытаются договориться между собой и по другим вопросам. Споры вызвало финансирование проектов по борьбе с изменением климата и международным политическим проблемам. Украинский конфликт также стал спорной темой наряду с ситуацией на Ближнем Востоке.

Но в обсуждении этих тем сторонам все-таки удалось добиться прогресса, хоть к единому мнению пока не пришли.

Саммит G20 пройдет в Бразилии с 18 по 19 ноября. Российскую делегацию в Рио-де-Жанейро возглавит глава МИД Сергей Лавров.