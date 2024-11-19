«Умеет Лавров навести шороху»: Захарова о скандале с фото на G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отсутствующими на общей фотографии участников саммита G20 в Бразилии президента США Джо Байдена, канадского премьера Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Ранее сообщалось, что американский лидер не смог попасть на протокольное фотографирование участников саммита G20 в Рио-де-Жанейро «из-за проблем с логистикой». В СМИ распространялась информация, что президент США не захотел появляться рядом с главой российской делегации, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой. Так же на фото не было канадца и итальянки. Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что перед заседанием Совета глав МИД ОБСЕ в Скопье в 2023 году министры фотографировались ночью, до приезда Лаврова.