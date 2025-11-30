Вашингтон сохранил реалистичный подход к Москве и Киеву

сегодня в 23:51

Переговоры США и Украины во Флориде показали прогресс

Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал раунд переговоров с украинской делегацией как продуктивный, отметив достижение дополнительного прогресса в выработке мирного урегулирования, сообщает ТАСС .

Вместе с тем американский дипломат подчеркнул, что сторонам предстоит проделать значительный объем работы для достижения окончательных договоренностей. В переговорах участвовали спецпосланник президента Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, а с украинской стороны — секретарь СНБО Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Несмотря на оптимистичные оценки прошедшего раунда, американская сторона сохраняет реализм в оценке сложности предстоящих договоренностей. Как отметил Рубио, администрация США осознает трудности процесса, но оптимизм подкрепляется конкретным прогрессом, достигнутым в ходе консультаций.

Работа над деталями возможного мирного урегулирования продолжается, при этом ключевые вопросы, включая территориальные аспекты и гарантии безопасности, требуют дальнейшей проработки.

