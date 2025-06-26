Вашингтон рассчитывает, что ситуация вокруг Ирана поспособствует миру на Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон рассчитывает, что ситуация вокруг Ирана поспособствует миру на Украине, пишет ТАСС.
«Оптимизм, возникший в результате происходящего тут, вполне может распространиться на Россию и Украину… Мы надеемся, что люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: „Мы также хотим стать частью мирного процесса“, — сказал он.
В ночь на 22 июня американские войска провели разовую атаку по иранским ядерным объектам. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по военной базе Эль-Удейд США в Катаре. Тогда в Тегеране заявили, что не хотят продолжать эскалировать ситуацию.
После этого Дональд Трамп заявил о возможности мирного урегулированию ирано-израильского конфликта.
Накануне, 24 июня, американский президент сказал, что ему придется «успокоить Израиль» из-за того, что еврейское государство нарушило режим прекращения огня. Трамп также заявлял, что «Иран и Израиль сражаются так долго и так ожесточенно, что уже не понимают, какого х** они творят».