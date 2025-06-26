Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон рассчитывает, что ситуация вокруг Ирана поспособствует миру на Украине, пишет ТАСС .

«Оптимизм, возникший в результате происходящего тут, вполне может распространиться на Россию и Украину… Мы надеемся, что люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: „Мы также хотим стать частью мирного процесса“, — сказал он.

В ночь на 22 июня американские войска провели разовую атаку по иранским ядерным объектам. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по военной базе Эль-Удейд США в Катаре. Тогда в Тегеране заявили, что не хотят продолжать эскалировать ситуацию.

После этого Дональд Трамп заявил о возможности мирного урегулированию ирано-израильского конфликта.

Накануне, 24 июня, американский президент сказал, что ему придется «успокоить Израиль» из-за того, что еврейское государство нарушило режим прекращения огня. Трамп также заявлял, что «Иран и Израиль сражаются так долго и так ожесточенно, что уже не понимают, какого х** они творят».