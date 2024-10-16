Вашингтон пообещал поставить Киеву десятки тактических систем ПВО

сегодня в 22:59

США пообещали оказать Украине военную помощь и поставить системы вооружения в ближайшие месяцы, пишет РИА Новости .

В частности, речь идет о сотнях перехватчиках ПВО, десятках тактических систем ПВО, дополнительных артиллерийских системах, боеприпасах, сотнях бронетранспортеров и БМП, тысячах дополнительных единиц бронетехники.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине почти в 300 млн долларов.

Также президент Украины заявил, что Киев обсуждал с Парижем возможность совместного производства оружия на территории Украины.