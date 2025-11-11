Вашингтон получает деньги за поставки вооружения НАТО

По его словам, Вашингтон больше не осуществляет прямое финансирование Киева, а перешел на модель, при которой оплата поступает через структуры НАТО. «

Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», — пояснил американский лидер в беседе с журналистами.

Ранее Трамп заявил, что если бы не его президентство, конфликт на Украине мог бы перерасти в Третью мировую войну.

