Вашингтон получает деньги за поставки вооружения НАТО
Трамп заявил о прекращении прямого финансирования Украины
Президент США Дональд Трамп сделал заявление о изменении схемы финансового обеспечения военных поставок для Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, Вашингтон больше не осуществляет прямое финансирование Киева, а перешел на модель, при которой оплата поступает через структуры НАТО. «
Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», — пояснил американский лидер в беседе с журналистами.
Ранее Трамп заявил, что если бы не его президентство, конфликт на Украине мог бы перерасти в Третью мировую войну.
