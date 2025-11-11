Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой войны

Трамп: украинский конфликт без меня перерос бы в глобальную войну

На церемонии приведения к присяге своего представителя по делам Южной и Центральной Азии он заявил, что если бы не его президентство, конфликт на Украине мог бы перерасти в Третью мировую войну.

«Когда я только вступил в должность, я сказал: „О, эта ситуация может привести к третьей мировой войне“. И я собрал НАТО, я собрал всех вместе», — подчеркнул Трамп.

Политик также повторил свой тезис о прекращении восьми войн, не уточняя их перечень, и выразил уверенность в способности разрешить очередной, девятый по счету конфликт.

Ранее тайские власти аннулировали мирное соглашение с Камбоджей, заключенное при посредничестве Трампа.

