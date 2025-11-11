Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой войны
Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о своей роли в урегулировании международных конфликтов, сообщает ТАСС.
На церемонии приведения к присяге своего представителя по делам Южной и Центральной Азии он заявил, что если бы не его президентство, конфликт на Украине мог бы перерасти в Третью мировую войну.
«Когда я только вступил в должность, я сказал: „О, эта ситуация может привести к третьей мировой войне“. И я собрал НАТО, я собрал всех вместе», — подчеркнул Трамп.
Политик также повторил свой тезис о прекращении восьми войн, не уточняя их перечень, и выразил уверенность в способности разрешить очередной, девятый по счету конфликт.
Ранее тайские власти аннулировали мирное соглашение с Камбоджей, заключенное при посредничестве Трампа.
