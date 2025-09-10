Вашингтон намерен вытеснить Россию с европейского энергорынка

Как заявил глава министерства энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу CNBC, Вашингтон ожидает от Брюсселя кардинальной реформы регулирования, которое в настоящее время, по его словам, «стоит на пути» поставкам американских углеводородов.

Ключевыми тезисами выступления стали планы по наращиванию экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с целью полностью заместить собой Россию в поставках газа на европейские рынки. Это намерение основано на данном Европой обещании к концу 2026 года полностью прекратить закупки российского газа в любом виде. Помимо газа, США также планируют значительно увеличить поставки в Европу нефти и нефтепродуктов.

Отдельным стратегическим направлением было названо вхождение Вашингтона на европейский рынок атомной энергетики. Для реализации этих планов американская сторона ожидает от Европейского союза адаптации нормативной базы, которая облегчит импорт энергоресурсов из США.