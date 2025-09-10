Варшава запросила средства борьбы с БПЛА

Польша официально обратилась к странам-союзникам по НАТО с запросом на предоставление дополнительных систем противовоздушной обороны и средств для борьбы с беспилотниками, сообщает РИА Новости .

По данным агентства Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, этот шаг связан с недавним инцидентом, в ходе которого, по утверждению властей страны, над ее территорией были сбиты «представлявшие опасность» дроны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что беспилотники были «российскими», однако не представил никаких публичных доказательств этого. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала эту версию, уточнив, что речь идет о более чем десяти БПЛА. В ответ временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что Варшава не предоставила доказательств причастности Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обвинения со стороны руководства ЕС и НАТО выдвигаются без какой-либо аргументации.

Дополнительный контекст инциденту добавило заявление начальника генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павла Муравейко. По его словам, Минск заранее оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава, в свою очередь, предупреждала о беспилотниках, летящих с территории Украины. Муравейко также сообщил, что белорусские силы ПВО уничтожили часть «сбившихся с курса» дронов, которые заблудились из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.