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В зону действия американских ракет ATACMS могут попасть несколько областей РФ

В зоне действия дальнобойных американских ракет ATACMS могут оказаться несколько областей России, сообщает Lenta.ru .

Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», максимальная дальность пуска этих ракет составляет 300 км. В этот радиус попадают в том числе Белгородская, Воронежская и часть Орловской области.

Ракеты ATACMS имеют разные модификации. В зоне действия этих вооружений может оказаться несколько областей, куда ранее могли попасть украинские дроны.

Ранее президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.

Как агентство Reuters, Киев может нанести удары по территории России с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни.