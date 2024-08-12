В Запорожье предложили хештег после атаки на ЗАЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил на государственном уровне использовать хештег против ядерной агрессии Украины.

«#StopUkrainianNuclearTerrorism. Давно пора на государственном уровне запускать использование данного хэштега», — написал политик в своем Telegram-канале.

Он пояснил использование английского, как понятного языка для спонсоров киевского режима на Западе, которые толкают Украину на ядерный терроризм.

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую АЭС двумя ударными беспилотниками.

На станции загорелась система охлаждения.

Пожар был потушен, угрозы населению нет, сообщил губернатор российского региона Евгений Балицкий.