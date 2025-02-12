В Венгрии прокомментировали запрет Украины на переговоры с Россией

Сийярто: Украине полезно отменить запрет на переговоры с Россией

Украине полезно отменить законодательный запрет на переговоры с Россией, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Было бы определённо полезно, если бы на Украине был отменён закон, который запрещает украинским лидерам вести переговоры с президентом Путиным», — сказал дипломат.

Ранее Зеленский отказался от снятия запрета на диалог с Москвой, объясняя это решение «российскими нарративами».

При этом в Кремле заявляли, что готовы вести переговоры с нелегитимным президентом Украины.