На венгерских парламентских выборах к 18:00 по московскому времени был зафиксирован исторический уровень участия граждан — 74,23%. По данным Национального избирательного органа, этот показатель превысил результаты аналогичного периода в 2022 году, сообщает РИА Новости .

Число принявших участие в голосовании превысило 5,5 миллионов человек, что существенно больше, чем четыре года назад, когда на тот же час явка достигала лишь 62,92%.

В настоящее время в Венгрии проводятся выборы для формирования парламента, где гражданам предстоит выбрать 199 депутатов. Данное голосование происходит в условиях, когда Киев и институты Европейского союза, как считается, предпринимают усилия, чтобы не допустить сохранения власти у партии «Фидес» под руководством действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Основным соперником действующей партии считается движение «Тиса», возглавляемое Петером Мадьяром. Его цели включают укрепление связей с ЕС и НАТО. Существующее правительство также полагает, что эта политическая сила поддержит выделение средств Украине и будет способствовать ее быстрому присоединению к Евросоюзу.

В феврале Венгрия остановила принятие 20-го пакета санкций ЕС против России и не поддержала предоставление Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро. Этот шаг стал реакцией на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее Орбан заявил, что после того, как завершатся выборы победой его партии, Украина возобновит поставки по «Дружбе» уже на следующий день.

