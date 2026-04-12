В Венгрии проходят выборы в парламент

В Венгрии заработали участки на выборах в парламент

В Венгрии заработали участки на выборах в парламент. Голосование проводится с 06:00 по местному времени, сообщает РИА Новости .

Венграм предстоит выбрать 199 парламентариев. Депутатские кресла будут распределяться двумя способами.

106 мест получат по мажоритарной системе в одномандатных округах. Еще 93 мандата будут распределены по спискам политических партий.

Участвовать в выборах будут 8,12 млн венгров как в стране, так и за границей. Для попадания в парламент нужно набрать 5% голосов по партийному списку.

Основные конкуренты на выборах — партия премьера Виктора Орбана «Фидес» вместе с младшим партнером по коалиции «Христианско-демократической народной партией» или же выборы выиграет «Тиса», которая планирует более тесно работать с другими странами Евросоюза и НАТО.

