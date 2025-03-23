В Великобритании предупредили об угрозе торговли украинским оружием

Украинское оружие после окончания конфликта заполонит рынки Европы, Африки и Ближнего Востока, пишет газета «Известия» со ссылкой на The Times.

«Торговцы оружием внимательно следят за прекращением огня на Украине, и то, что произойдет после войны, может откликнуться во всем мире», — указано в статье.

Сейчас Киев ввозит в страну больше оружия, чем любая другая страна мира.

При этом никто не владеет статистикой по количеству оружия на Украине, которое после урегулирования кризиса может массово попасть на рынки Европы, Азии и Африки.

Ранее сообщалось, что Словакия вышла на первое место в Европе по торговле вооружениями.