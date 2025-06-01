Aydınlık: Турции не нужно допускать делегацию ЕС на переговоры Москвы и Киева

Турция не должна допускать европейскую делегацию на переговоры Москвы и Киева в Стамбуле 2 июня. Об этом пишет турецкая газета Aydinlik Gazetesi, сообщает РИА Новости .

В материале говорится, что Европа надеется на продолжение конфликта. Она желает, чтобы Украина продолжила воевать.

Потому газета считает, что роль Турции на предстоящих переговорах должна заключаться в недопуске делегации ЕС. Отмечается, что важно выполнить эту задачу, чтобы Украина стала «стабильным» регионом.

Также Aydinlik Gazetesi пишет, что увеличение расходов Европы на оборону и угрозы России не приведут к крепкому миру. Кроме того, жители ЕС сами негативно относятся к действиям своих властей.

Газета пишет, что у Европы останется два варианта: либо она продолжит битву и поставит по угрозу собственное единство, либо откажется от войны и придет к устойчивому миру.

Ранее экономист Джеффри Сакс отметил, что Британия, ФРГ, Франция и Польша советуют Киеву продолжить конфликт. При этом они не смогут обеспечить ему военную победу.