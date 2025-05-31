Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал Великобританию, ФРГ, Францию и Польшу четырьмя «мушкетерами» Украины. Он считает, что эти страны не помогут Киеву добиться военной победы, сообщает ТАСС .

По словам эксперта, Британия, Франция, Германия и Польша хотят «продолжить войну с Россией». Сакс отметил, что именно эти государства сейчас советуют Киеву продолжать конфликт, обещая предоставить ему вооружение.

Однако, как утверждает эксперт, эти страны вряд ли могут подкрепить свои слова реальной военной помощью Украине. Сакс уточнил, что они не смогут обеспечить Киеву военную победу.

Также экономист отметил, что Вашингтон не разделяет линию Британии, Франции, ФРГ и Польши. США надеются на завершение конфликта.

Ранее Сакс призвал Киев срочно садиться за стол переговоров. В ином случае, по его словам, Украина может лишиться черноморского побережья.