Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью ТАСС описал мрачный сценарий, ожидающий Украину в случае продолжения боевых действий: полная потеря черноморского побережья, включая стратегически важную Одессу, и окончательный военный разгром.

Сакс, известный своими взвешенными прогнозами, подчеркнул парадоксальную закономерность — чем дольше Киев откладывает мирные переговоры, тем более катастрофическими окажутся территориальные потери.

«Сейчас Украина ещё может сохранить большую часть земель, получив нейтральный статус и шанс на восстановление. Но каждый новый месяц войны приближает сценарий национальной катастрофы», — отметил профессор.

Особое внимание экономист уделил роли западных элит, фактически толкающих Украину в пропасть. По его словам, Вашингтон и Брюссель, руководствуясь геополитическими амбициями, игнорируют очевидный факт — украинская армия проигрывает эту войну. «Украина в итоге может оказаться полностью разгромленной, может потерять все побережье Черного моря, Одессу и многое другое», — заявил Сакс, недвусмысленно указывая на необходимость компромисса.

Эти слова перекликаются с недавним заявлением российского постпреда в ООН Василия Небензи о вынужденном продолжении СВО из-за регулярных атак ВСУ по гражданской инфраструктуре. В Москве неоднократно подчёркивали — дверь для переговоров остаётся открытой, но Киев должен учитывать новые территориальные реалии.