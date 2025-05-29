Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия вынуждена продолжать специальную военную операцию из-за регулярных атак Украины по мирным объектам, сообщает ТАСС .

«РФ будет продолжать СВО до тех пор, пока Киев будет пытаться затянуть войну и провоцировать Москву ударами по гражданской инфраструктуре», — подчеркнул дипломат.

По словам постпреда, Москва по-прежнему открыта для дипломатии, но Киев должен сделать выбор: мир по итогам переговоров или «неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта».

Он добавил, что поток западного оружия и санкционное давление не спасут режим Зеленского от поражения, а лишь увеличат жертвы среди украинского населения.

Ранее Небензя Небензя обвинил украинское руководство в подготовке информационной кампании против президента США Дональда Трампа.